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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نجار مسلح يضرم النيران بجسده أمام طليقته في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أقدم نجار مسلح على محاولة إنهاء حياته بإضرام النيران بجسده أمام طليقته بسبب رفضها العودة له داخل منزل أسرة طليقته بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة مما تسبب في إصابته بحروق بنسبة 50%.

نجار مسلح يضرم النيران بجسده أمام طليقته 

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "أسامة" نجار مسلح مصاب بحروق بنسبة 50% وادعاء محاولة إنهاء حياته ومقيم بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحـــص تبين أن نجار مسلح ذهب لرد طليقته لعصمته مرة أخري داخل منزل أسرتها وعقب رفضها اخرج زجاجة "بنزين" وقام بسكبها على ملابسه وإضرام النيران بجسدها مما تسبب في إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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