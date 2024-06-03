تعرف على جدول أعمال "بيئة النواب".. غدًا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 5 اجتماعات، غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات، بينهم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

فمن المقرر أن تناقش اللجنة طلب النواب أحمد بهاء شلبي، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأحمد العقاطي، بشأن دعم المزارعين في محافظة الوادي الجديد، بما يساهم في رفع قدرة المزارعين على تحمل تكاليف زراعة المحاصيل، والنائب حمدى محمد حسن، بشأن توفير الكهرباء للمزارعين في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء خط لدعم شبكة الكهرباء لقرى الوحدات المحلية (أسمنت، المعصرة، الشيخ والي، الشيخ مفتاح) مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وتوصيل الشبكة الموحدة للكهرباء لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والتي تتمركز فيها جميع مشاريع الاستثمار(استكمال).

كما من المقرر أن تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023، (مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة)؛ وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن ارتفاع مبالغ خطابات الضمان المطلوبة من مالكي قرى (اللوتس، دياموند بيتش، جرين بيتش) بالساحل الشمالى الغربى الواردة بقرار اللجنة العليا رقم 987 بتاريخ 3/8/2023 لإنشاء رءوس حجرية للحد من تغول البحر على الشواطئ، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن الضرر الذي تسببه شركة الإسكندرية لأسود الكربون على البيئة في المنطقة السكنية بمنطقة النهضة غرب محافظة الإسكندرية.