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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جنا عمرو دياب تستعد لطرح أولى أغنياتها في هذا الموعد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
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شاركت جنا دياب ابنة عمرو دياب، مقطع فيديو تشويقيًا من كليب لأولى أغنياتها بعنوان "escape plan" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،  وذلك استعدادًا  لطرحها رسميًا عبر قناتها الرسمية "يوتيوب"، والمنصات الموسيقية.

 

وعلقت جنا على الفيديو قائلة: "أغنيتي المنفردة الأولى escape plan متاحة في كل مكان يوم 7 يونيو، إذا كنت تريد أن تكون أول من يستمع إلى ذلك الحين انتظروني".

وطالبت  جنا دياب ابنة عمرو دياب، متابعيها وأصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، بمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الاسرائيلى، وذلك بعد نشرها صور عدد من المنتجات العالمية من الأطعمة والمشروبات الغازية الشهيرة، ومنتجات التنظيف والعناية بالبشرة، التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بمقاطعتها.

 

وعلقت ابنة عمرو دياب: «قاطع من أجل غزة».

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