الشرطة المزيفة تستولي على مشغولات ذهبية ونصف مليون جنيه من تاجر بأوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على عصابة الشرطة المزيفة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي نصف مليون جنيه من داخل شقة تاجر خردة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

عصابة الشرطة المزيفة تداهم شقة تاجر خردة

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر خردة، يفيد بحضور 4 أشخاص إلي شقته أدعوا أنهم ضباط مباحث وقاموا بتفتيش الشقة وبعد مغادرتهم اكتشف واقعة اختفاء وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ نصف مليون جنيه حيث تبين أنهم عصابة الشرطة المزيفة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عقب سماع أحدهم المجني عليه خلال جلوسه على أحد المقاهي يطلب من آخر الحضور لاستلام مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه لشراء خردة، فقام بالاستعانة بباقي المتهمين وقاموا بمداهمة شقة المجني عليه بحجة أنهم ضباط شرطة وقاموا بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي وقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وباقي المبلغ المالي المسروق.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.