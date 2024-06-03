249 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجموع 249 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأكد الغضبان، على أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة.

وطالب كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

كان محافظ بورسعيد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 85.1% من إجمالى المتقدمين للامتحانات.