فلسطين تطلب من "العدل الدولية" الإذن بالتدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، أن دولة فلسطين قد قدمت طلبًا بتاريخ 31 مايو للمحكمة، يطلب الإذن بالتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها عليها.

يأتي هذا الطلب في إطار التزام دولة فلسطين باللجوء إلى كافة السبل القانونية الدولية للدفاع عن حقوق شعبها والعمل على وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، ويعكس أيضًا التزامها بالشرعية والقانون الدولي كوسيلة أساسية لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري، والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضدها.

في تطور جديد، أهابت دولة فلسطين بجميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، بهدف حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وفي سياق متصل، ناشدت فلسطين جميع الدول الأطراف بالالتزام بالأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، داعية إلى السرعة في تنفيذ هذه الأوامر.