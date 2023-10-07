السيناريست الفائز بجائزة الإسكندرية السينمائي: "حمار من الغرب" يتخيل أزمة دبلوماسية بين بلدين

قال السناريست عماد يوسف النشار إن فيلمه الفائز بالمركز الأول لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ39 عن سيناريو "حمار من الغرب" هو فيلم فانتازي كوميدي.

وأضاف النشار -في تصريحات خاصة للبوابة نيوز- أن الفيلم تدور أحداثه عن حمار أمريكي أهداه سيرك الحلو" للعربجي" الذي ينقل مخلفات السيرك ، يتسبب في أزمة دبلوماسية حادة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، بعدما يتورط الحمار في إحداث عاهة مستديمة لرئيس أحد أحياء القاهرة مدافعاً عن صاحبة "الشاب" الذي يعمل على العربة الكارو بدلاً من والده العربجي المسن ، أثناء تنظيمة ودعوته لعربجية العاصمة لتظاهرة أمام مجلس محلي المحافظة التي أصدرت قرار بمنع سير العربات الكارو حرصا على الشكل الحضاري للعاصمة ، الأب يبلغ السفارة الأمريكية ، بينما الشاب أثناء رحلة هروبه للمناطق النائية يكتشف إختطاف عالم مصري في الطاقة الذرية من قبل عصابة دولية لصالح إحدى الدول ، تعرّف عليه بعدما أسهبت وسائل الإعلام المختلفة في الإحتفاء به، بعدما حصل على جائزة دولية .

السلطات تكثف من سعيها للوصول للحمار والحفاظ على سلامته منعاً لأزمة دبلوماسية ، بينما هناك عالم مصري مختطف لتهريبه خارج البلاد دون أن يدري أحد.

جاء ذلك على هامش حصد السيناريست عماد يوسف النشار على المركز الأول لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ39 عن سيناريو فيلمه "حمار من الغرب".

وقد أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن النتيجة في الحفل الختامي للمهرجان والتي كان يرأسها الدكتور خالد عبد الجليل، وتضم في عضويتها كلا من السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة السينمائي، والمخرج الدكتور خالد بهجت استاذ السيناريو والإخراج بالمعهد العالي للسينما.

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، والناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، والفنانة إلهام شاهين والتي حملت الدورة إسمها ، ونجل السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي، ولفيف من المبدعين المصريين والعرب والأجانب.

وقد فاز بالمركز الثاني سيناريو فيلم "متروبول: للكاتبة ريم ابوعيد، وفاز بالمركز الثالث سيناريو فيلم "مو حمامة" للكاتب محمد محمد مستجاب.

وجدير بالذكر أن سيناريو فيلم "حمار من الغرب" الحاصل على المركز الأول بالمهرجان الدولي، قد فاز بمسابقة النشر الإقليمي بقطاع وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة المنيا لعام 2022 والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يذكر أن السيناريست عماد يوسف النشار عضو اتحاد كتاب مصر ، وعضو نقابة المهن السينمائية ، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس إدارة نادي التذوق السينمائي بقصر ثقافة المنيا، عضو مجلس إدارة نادي أدب المنيا، عضو نقابة العاملين بوسائل الإعلام، عضو جمعية دار الأدباء، صاحب مبادرة وفكرة الفيلم المقروء، وصدر عنها أربعة كتب لسيناريوهات أفلام هم: نازل شغل ، خايف موت ، لعب عيال ، حمار من الغرب.