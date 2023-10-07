كيف دخلت قوات حماس إلى إسرائيل.. "معاريف" تكشف

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن حماس أطلقت صواريخ لتشتيت انتباه جنودهم لتفسح الطريق إلى العناصر الفلسطينية للدخول عبر السياج.

وقالت الصحيفة في خبر نشرته اليوم السبت "وقد أدى تشتيت انتباه إسرائيل، بمساعدة مظليين وصواريخ حماس، إلى تسلل عناصرها من قطاع غزة إلى المستوطنات المحيطة.

وكانت صواريخ حماس وطائراتها الشراعية في الأساس بمثابة إلهاء للجهد الرئيسي لاختراق الجدار العازل داخل الأراضي الإسرائيلية.

وهكذا، في صباح يوم "سيمحات توراة"، تسلل جنود حماس من قطاع غزة إلى مستوطنات عطاف، وفاجأت حماس المؤسسة الأمنية في إسرائيل وأعلنت الحرب.

وقالت حماس إنها نجحت في اختطاف نحو 35 إسرائيليا إلى قطاع غزة ويمكن الافتراض أن البوابات التي دخلت عبرها المركبات بجانب ثغرات في السياج الحدودي، فُتحت من خلال هجوم مبكر على البؤر الاستيطانية.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن استبعاد أن عناصر حماس استخدموا الأنفاق في المرحلة التمهيدية، مما سمح بدخول قوات أكبر.