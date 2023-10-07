الدفاع الروسية: تدمير طائرة دون طيار أوكرانية في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة موسكو فجر اليوم السبت.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 7 أكتوبر في الساعة 05.05 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة استرينسكي في مقاطعة موسكو.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنه حسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة.