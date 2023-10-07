الإمارات.. انطلاق التصويت في "انتخابات الوطني الاتحادي 2023"

انطلقت، صباح اليوم السبت، عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2023 وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل دولى الإمارات وخارجها والتصويت الإلكتروني في 24 مركزًا انتخابيًا موزعة على جميع مناطق الدولة وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن عملية التصويت الإلكتروني انطلقت في مراكز الانتخاب في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل دولة الإمارات أو من خارجها والذي سينتهي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت دولة الإمارات.

وتشهد المراكز الانتخابية على مستوى دولة الإمارات إقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات والتي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.

ويمثل يوم الانتخاب الرئيس فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر "4 و5 أكتوبر" ويوم "6" أكتوبر المخصص للتصويت عن بُعد فقط للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني.

وبعد الانتهاء من عمليات التصويت وإغلاق المراكز سيتم إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2023.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات قد أوضحت أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في "مركز أبوظبي للطاقة" وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل في يوم الانتخاب الرئيس.

وتضم مراكز الانتخاب المعتمدة للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيس "24" مركزًا موزعة على الإمارات.

