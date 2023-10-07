فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تدك إسرائيل برشقات صاروخية

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى "تل أبيب".

ونفذت المقاومة، حسب مصادر فلسطينية في القطاع، عمليات تسلل بحرية وبرية، واقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.

وأفادت المصادر وشهود عيان بأن المقاومة تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية، ودوت صفارات الإنذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، ومحيطها، حيث سمع دوي الصواريخ وأمكن رؤيتها وهي تنطلق من عدة مناطق بالقطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه أمكن سماع دوي انفجارات في غربي القدس المحتلة وفي مناطق جنوبي تل أبيب نتيجة إطلاق النار من قطاع غزة والذي وصفته بالمكثف.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم تفعيل منظومة "القبة الحديدية" لمواجهة "قصف استهدف عددا كبيرا من البلدات الإسرائيلية".

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد نتج عن الصواريخ التي أطلقت من القطاع، عدد من القتلى والإصابات في صفوف الإسرائيليين.

