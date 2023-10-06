بريطانيا توفر أجهزة استشعار المواد الكيميائية بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، توفير حماية أفضل لأفراد القوات المسلحة البريطانية في ساحة المعركة من خلال أجهزة استشعار رائدة عالميًا للكشف عن المواد الكيميائية، بموجب عقد تم الإعلان عنه اليوم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير المشتريات الدفاعية البريطاني جيمس كارتليدج، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن التكنولوجيا الجديدة ستكون ذات قدرة على اكتشاف وتحديد ورصد وجود المواد الكيميائية الصناعية السامة وعوامل الحرب الكيميائية، لتكون جاهزة للعمل بحلول عام 2028.

وتابع: أنه "سيكون الأول من نوعه بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية، حيث سيكون المستشعر القابل للارتداء قادرًا على اكتشاف التهديدات الكيميائية المتعددة من الأبخرة والهباء الجوي- بطرق مختلفة يمكن من خلالها تشتيت التهديدات الكيميائية والتأثير على الفرد".