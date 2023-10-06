ads
الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا توفر أجهزة استشعار المواد الكيميائية بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني

بريطانيا
بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، توفير حماية أفضل لأفراد القوات المسلحة البريطانية في ساحة المعركة من خلال أجهزة استشعار رائدة عالميًا للكشف عن المواد الكيميائية، بموجب عقد تم الإعلان عنه اليوم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير المشتريات الدفاعية البريطاني جيمس كارتليدج، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن التكنولوجيا الجديدة ستكون ذات قدرة على اكتشاف وتحديد ورصد وجود المواد الكيميائية الصناعية السامة وعوامل الحرب الكيميائية، لتكون جاهزة للعمل بحلول عام 2028.

وتابع: أنه "سيكون الأول من نوعه بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية، حيث سيكون المستشعر القابل للارتداء قادرًا على اكتشاف التهديدات الكيميائية المتعددة من الأبخرة والهباء الجوي- بطرق مختلفة يمكن من خلالها تشتيت التهديدات الكيميائية والتأثير على الفرد".

ads
القوات المسلحة البريطانية المواد الكيميائية 88 مليون جنيه إسترليني
ads