مدافع وحيد في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الريال، غيابات عديدة في الخط الدفاعي لأسباب مختلفة، حيث لم يتبق سوى مدافع وحيد (أنطونيو روديجير) للمدرب أنشيلوتي، الذي اضطر إلى استدعاء الشاب كاريو لاعب الكاستيا لتدعيم خط الدفاع في مواجهة الغد.

ويغيب المدافع النمساوي دافيد ألابا للإصابة، مع استمرار غياب البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة في قطع بالرباط الصليبي للركبة، كما يغيب ناتشو فيرنانديز عن مباراة الملكي أمام أوساسونا للإيقاف.

ويستمر غياب الجوهرة التركية أردا جولر عن القائمة، بالرغم من عودته للتدريبات عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الوصيف حتى الآن، فيما يأتي أوساسونا عاشرًا بـ10 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: لونين – كيبا – بينيرو.

خط الدفاع: كارفخال – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – كاريو.

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو – براهيم دياز.