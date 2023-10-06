ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 15 سفينة ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51986 طن تشمل : 4225 طن اسمنت و 5900 طن يوريا و 11505 طن كلينكر و 19232 طن ملح و 2430 طن رمل و 500 طن مولاس و 8194 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49155 طن تشمل : 450 طن خردة و 1037 طن خشب زان و 14000 طن ذرة و 80 طن تفاح و 100 طن فول و 100 طن عدس و 5187 طن قمح و 2605 طن مواسير و 11047 طن حديد و 12123 طن سكر و 1800 طن بضائع متنوعة و 1892 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 626 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 710 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57439 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376357 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3989 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4196 شاحنة .

وقال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ، أنه تم تلبية دعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة فى الاحتفال باليوم البحرى العالمى ، وبتوجيهات من الفريق كامل الوزير ،وزير النقل وقطاع النقل البحري حيث قامت هيئة ميناء دمياط بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية فى هذا الحدث الهام ، والذى يعقد هذا العام تحت شعار "ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر" .

ويشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ( ماربول )، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية .