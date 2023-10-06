محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بمتابعة الموقف التنظيمى بموقع الإصطفاف، وأيضاً بمعسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة، وتوزيع المهام والتكليفات، والتجهيزات المختلفة وذلك فى حضور مديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وسبق ذلك عقد إجتماع تنسيقى برئاسة السكرتير العام .

جاء ذلك فى ظل الجهود المبذولة للإعداد والتنظيم الجيد لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وأكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات للإستعداد والجاهزية المطلوبة للظهور بالشكل المشرف والراقى الذى يليق بقيمة ومكانة أسوان فى العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العملى.

واشارت الى أن الهدف الأساسى من هذا التدريب هو التأكد من جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة بالشكل الذى يحد من الأضرار ، وخاصة فى ظل التغيرات المناخية المتعاقبة.