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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة "الله يخليك لأهلك"

الفنان حسين الجسمي
الفنان حسين الجسمي
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طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "الله يخليك لاهلك"، من رؤيته الموسيقية وألحانه.

وتعد "الله يخليك لأهلك" من الأغاني العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والاشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، متعاوناً في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي، والذي يقول في مطلعها:
الله يخليك لأهَلك
تعال أنا مشتاق لك
قلبي إذا نبضه سِكت
والله ترى مااحـلّـلِك
بموت من شوقي عليك
أبيك واكثر من ابيك
ياللي انت في عمري شريك
قلبي انا سجّلته لك..

ويجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية " الله يخليك لأهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.

وقد تم عرض أغنية "الله يخليك لاهلك" من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، وبشكل حصري عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، بالاضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.


https://youtu.be/uquC108I-1E?si=CCLRet2uOrEy1ulf

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حسين الجسمي الله يخليك لاهلك الأغاني العاطفية جبل الأغنية العربية
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