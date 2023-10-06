تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة في ملاعب العالم المختلفة

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات التي تقام اليوم الجمعة 6-10-2023 والتي تشهد المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
النصر X أبها – 6 مساء - SSC1 HD
الاتحاد X الأهلي – 9 مساء - SSC1 SD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X ألميريا – 10 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X أودينيزي – 7.30 مساء AD SPORTS Premium -
ليتشي X ساسولو - 9.45 مساء AD SPORTS Premium 1 -
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز- 9.30 مساء – beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج X نانت – 10 مساء- beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
ألانيا سبور X فاتح قرا جمرك – 8 مساء
أضنة سبور X طرابزون سبور – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X الجونة – 4 مساء – ONTime Sports
فاركو X سيراميكا كيلوباترا – 7 مساء - ONTime Sports