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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة في ملاعب العالم المختلفة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات التي تقام اليوم الجمعة 6-10-2023 والتي تشهد المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
النصر X أبها – 6 مساء - SSC1 HD

الاتحاد X الأهلي – 9 مساء - SSC1 SD        


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X ألميريا – 10 مساء -   beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X أودينيزي – 7.30 مساء  AD SPORTS Premium -

ليتشي X ساسولو - 9.45 مساء   AD SPORTS Premium 1 -


مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز- 9.30 مساء – beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستراسبورج X نانت – 10 مساء- beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
ألانيا سبور X فاتح قرا جمرك – 8 مساء

أضنة سبور X طرابزون سبور – 8 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X الجونة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو X سيراميكا كيلوباترا – 7 مساء -  ONTime Sports

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