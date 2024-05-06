مدرب سموحة السابق: نتمنى عدم تأثر الزمالك بنهائي الكونفدرالية بعد الهزيمة بالدوري

أكد الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، أن فريق نادي سموحة قدم مباراة قوية ومميزة أمام نادي الزمالك، ورغم اللاعب بـ 10 لاعبين لفترة طويلة بالمباراة إلا أنه حقق الفوز بنتيجة 1-0.

وأضاف مدرب نادي سموحة السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أنا والمسؤول" أن الكابتن أحمد سامي، مدرب سموحة الحالي يقدم مباريات قوية بالدوري، وفوز أمس وضع سموحة في مكان مميز بالدوري.

ولفت إلى أن مدرب الزمالك يتحمل مسؤولية الهزيمة أمس، وأن كان يفكر في المباراة النهائية بـ الكونفدرالية، ولم يبدأ بالتشكيل الأفضل بالمباراة ولذلك خسر المباراة أمس.

وأوضح أن نادي الزمالك لديه مباراة مهمة وقوية بنهائي الكونفدرالية، والجميع يساند الفريق في النهائي، وأنه يتمنى هزيمة امس من فريق سموحة، لا تؤثر علي الزمالك في نهائي الكونفدرالية.