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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"القاهرة الإخبارية": تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"،  اليوم الثلاثاء، أن هناك تبادل لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 دبابات إسرائيلية تقف على بعد 200 متر من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف يستهدف محيط حي السلام والجنينة وغارات جوية عنيفة تستهدف حي التنور شرقي رفح الفلسطينية.

 شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية من جديد بشكل مكثف على شرق مدينة رفح الفلسطينية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة شرق المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع مواصلة طائرات الاحتلال تنفيذ أحزمة نارية على أحياء شرق مدينة رفح.

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