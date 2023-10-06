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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«روجوف»: إحباط هجوم أوكراني على جبهة زابوروجيه وآخر في اتجاه أوريخوفسكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف إحباط هجوم للجيش الأوكراني على جبهة زابوروجيه، ونقل عن المقاتلين الروس أن قوات كييف شنت هجومًا آخر في اتجاه أوريخوفسكي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتب رئيس حركة "نحن مع روسيا" عبر "تلجرام"، أن قوات كييف شنّت محاولة للهجوم على جبهة زابوروجيه، ونقل أيضا عن الجنود الروس قيام قوات كييف بهجوم آخر في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه أيضًا.

 ولفت إلى أن ذلك الهجوم بدء الساعة 22:00، وبحسب قوله، فقد شوهد في منطقة كوباني السكنية نحو 20 وحدة من الآليات العسكرية وعدد كبير من المقاتلين.

وبيّن أن الطيران الروسي يستخدم قنابل من نوع "FAB-500" ضد القوات المسلحة الأوكرانية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن روجوف عن تحسين  مواقع القوات المسلحة الروسية في اتجاهي أوريخوفسكي وفريمفسكي في زابوروجيه أيضًا.

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روجوف إحباط هجوم أوكراني أوريخوفسكي زابوروجيه
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