محافظ القليوبية يوقف حالة بناء مخالفة بتقسيم الزهور ببنها

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على وقف حالة بناء بالطابق السابع على مساحة 300 متر بمنطقة تقسيم الزهور بمدينة بنها، حيث جرى ضبط تشوينات البناء والمعدات ورفعها والتحفظ عليها وإصدار قرار إزالة للمخالفة تمهيدا لإزالتها بشكل كلي تنفيذا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء في المنطقة وسيتم تنفيذ القانون على الجميع وعدم التهاون في مخالفات البناء وإيقاف أي أعمال بناء مخالف بنطاق القرى والمدن والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الأعمال.

كما شدد على أهمية جاهزية الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

إزالة المخالفات

إزالة المخالفة

بناء مخالف

محافظ القليوبية يتابع الإزالة