محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ6 مراكز

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ لتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بطنطا وقطور والمحلة وسمنود والسنطة وزفتى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ معرض “معا ضد الغلاء” بطنطا حيث اطمأن على أسعار السلع المقدمة بالمعرض (السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه ومختلف المنتجات) التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين موجها بضرورة توفير اللحوم بأسعار مخفضة داخل المعرض.

توجه محافظ الغربية إلى قطور لتفقد معرض “معا ضد الغلاء” الذي تمت إقامته لتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد معرض “معا ضد الغلاء” بحي أول المحلة الذي اطمأن فيه على أسعار السلع المقدمة «السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق اللحوم الطازجة والمجمدة- مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات ومختلف المنتجات» التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وتفقد رحمي معرض “معا ضد الغلاء” بسمنود لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتوجه محافظ الغربية إلى السنطة التي تفقد بها معرض "معا ضد الغلاء" موجها بالمتابعة المستمرة والتأكد من جودة المنتجات ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واختتم المحافظ جولته الموسعة بتفقد معرض “معا ضد الغلاء” بمركز زفتى حيث اطمأن على أسعار السلع المقدمة بالمعرض (السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه، واللحوم الطازجة والمجمدة- مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها، الأسماك المجمدة بأنواعها- المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان والخضراوات ومختلف المنتجات).

وثمن محافظ الغربية جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في المنافذ والاسعار المطروحة مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد رحمي، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حالة وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف لجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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