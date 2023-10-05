محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء وحدة مرور بيلا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لوحدة مرور بيلا الجديدة بنسبة 35%، مشيراً إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مؤكداً أن إدارات مرور كفر الشيخ تشهد أعمال تطوير وانشاء وحدات جديدة، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز لتخفيف العبء عن كاهل المواطن حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم إنشاء وحدة مرور بيلا علي مساحة 8400 متر بتكلفة 38 مليون جنيه علي أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا ، حيث تم تسليم الموقع لبدء الأعمال والتصميمات إلي مديرية الإسكان بإشراف المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن هناك جولات تفقدية مستمرة على مشروع وحدة مرور بيلا لمتابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء منها وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن وحدة مرور بيلا ستسهم في تسهيل الإجراءات اللازمة، لاستخراج التراخيص الخاصة بسياراتهم، بجانب كافة الخدمات المرورية، توفيراً للوقت والجهد، بدلاً من الذهاب إلى وحدات المرور بالمراكز الأخرى.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم (430) لسنة 2020 لتخصيص قطعة أرض على مساحة 8400 متر، بمدينة بيلا، لإقامة وحدة مرور تخدم أهالى مركز ومدينة بيلا.

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