حبس شاب قتل زوجته طعنًا بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم الخميس، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته طعناً بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

بعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.