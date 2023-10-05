قتلى ومفقودين في الهند إثر فيضان بحيرة جليدية

أفاد مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بحيرة جليدية وفيضانات إلى 10 أشخاص على الأقل، بينما 82 في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الهندي هيمانشو تيواري، في تصريحات نشرتها الوكالة، أنه بعد يوم من تدفق المياه في الوادي الجبلي في ولاية سيكيم شمال شرقي البلاد، أدت مياه الفيضانات إلى دمار في 4 مناطق بالولاية وجرفت الناس والطرق والجسور.

وقالت السلطات إن الطرق تعرضت لأضرار بالغة وجرفت 14 جسرا.

فيما قال سكرتير ولاية سيكيم فيجاي بوشان باثاك، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء: "تم انتشال 10 جثث حتى الآن، كما أصبح 82 شخصا في عداد المفقودين، من ضمنهم أفراد من الجيش".

وأفاد الجيش بأن من بين المفقودين 22 جنديا، وتم إنقاذ جندي واحد.

وكان سبب ارتفاع المياه هو انفجار بحيرة لوناك على ارتفاعات عالية، والتي تقع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بثالث أعلى جبل في العالم، كانجشينجونجا.