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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بتوزيع مكلفات الخدمة العامة على المصالح والهيئات الحكومية

الاجتماع
الاجتماع
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، والمقرر توزيعهن على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة في مجالات تخصصهن.

حضر اللقاء، هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحمد حسين بغدادى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وليلى عبدالنبي مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتباراً من 1 اكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك طبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة ١٠١ من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين والذين يبلغ عددهم نحو ١٧٠٠ على مستوى المحافظة سيتم توزيعهم على المصالح والهيئات الحكومية لسد العجز الوظيفي فى الوظائف  الحكومية، والعمل فى فصول محو الأمية وتعليم الكبار والهيئات القضائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والازهر ومديرية التموين، وكذا العمل بوحدات الشئون الاجتماعية للعمل ببرنامج تكافل وكرامة .

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة، مؤكدا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلفة في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصها، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامتهن، مؤكدا أن محافظة الاقصر ستستعين بنحو ٤٥ خريجة كليات الهندسة والتجارة لأداء الخدمة العامة لهن فى الديوان العام والمجالس المدن.

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فصول محو الأمية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مكلفات الخدمة العامة مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر الأقصر
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