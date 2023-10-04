المجلس الأوروبي: أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، إذا تم استيفاء جميع الشروط اللازمة.

وأضاف ميشيل- ردًا على سؤال صحفي عما إذا كان يقصد أوكرانيا عندما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لقبول أعضاء جدد بحلول عام 2030 - "يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا قام الجانبان بواجبهما"، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أن أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى يجب أن تنفذ الإصلاحات وتحارب الفساد وتلبي المتطلبات القانونية.

وتابع "علينا في الاتحاد الأوروبي أن نفهم بوضوح ما نريد تحقيقه معًا، وما هي أولوياتنا وما نريد إنفاق الأموال عليه، ونحن بحاجة إلى تسريع عمليات صنع القرار".. مؤكدا أن مقاومة روسيا أظهرت أن أوكرانيا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا سيحدث قريبًا.

