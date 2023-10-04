بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 28ر4 نقاط ليبلغ مستوى 86ر6858 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر147 مليون سهم، عبر 10573 صفقة نقدية، بقيمة 2ر37 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 86ر9 نقاط ليبلغ مستوى 19ر5731 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 %، من خلال تداول 4ر75 مليون سهم، عبر 4405 صفقات نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول 48ر9 نقاط ليبلغ مستوى 15ر7477 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 %، من خلال تداول 14ر72 مليون سهم، عبر 6168 صفقة بقيمة 9ر27 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 62ر21 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5710 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 %، من خلال تداول 6ر43 مليون سهم، عبر 2413 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار كويتي.