محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة

قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة، بمنطقة حوض عشرة، و قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين قدموا أراوحهم فداءا للوطن ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد غنيم المستشار العسكري للمحافظة ، و اللواء مصطفي مبروك مدير أمن قنا ، واللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا ، و الدكتور آحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

وقدم محافظ قنا أسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكرى التاريخية المجيدة ، والتي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر ، كما قدم المحافظ التهنئة لقواتنا المسلحة ، و للقيادات التنفيذية وأهالي وأبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري ، بمناسبة هذه الذكرى الخالدة لأكبر و اسرع انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث، والذي مازال يدرس حتي الآن في الكليات العسكرية حول العالم ، مشيرا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين .

وأكد محافظ قنا، أن نصر أكتوبر المجيد رد الكرامة لمصرنا الحبيبة ، مشيدا بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها ، كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي ، مؤكدا أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصري القديم والحديث يزخر بانتصارات القوات المسلحة المصرية في معارك ملحمية .

يُذكر أن مراسم الاحتفال بدأت بمصافحة المحافظ للقيادات الأمنية والعسكرية والقيادات التنفيذية ، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة ، ثم عزفت الموسيقى العسكرية ( سلام الشهيد ) ، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.

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