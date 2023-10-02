رسلان يتفقد جناح الشركة بالمؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحى

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ونواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحى جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية برعاية رئيس الوزراء وتحت شعار الاقتصاد الأزرق.

و أوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تقدم من خلال جناحها بالمعرض حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي فى الصيانة التنبئوية من خلال تركيب أجهزة قياس منسوب لقراءة ومتابعة منسوب النيل وتسجيل البيانات للحصول على بيانات كاملة ترصد تغيرات منسوب النيل وعمل دراسات تحليلية للحفاظ على سلامة معدات التشغيل وإيجاد حلول سريعة وبديلة؛ وفى مجال البيانات الضخمة big data والتحول الرقمى.

وعرضت الشركة اخر تحديثات للمنصة الرقمية الموحدة والتى تتمثل فى توقيع مواقع الكسور والإصلاحات على خرائط رقمية يمكن من خلالها تتبع فرق الصيانة ومعدات الإصلاح لقياس المعدلات الزمنية لاتمام عمليات الإصلاح وضمان انتهائها فى اسرع وقت ممكن لتقديم خدمات متميزة لجمهور عملائها.