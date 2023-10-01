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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الضفة الأخرى" داليا عبد الرحيم تكشف خطورة التمدد الإخواني في أوكرانيا

الكاتبة الصحفية داليا
الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم
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علقت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، على التقرير المنشور عن منظمة "الرائد"، ذراع الإخوان في أوكرانيا.

وقالت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: أعتقد أننا أصبحنا على وعي الآن بحجم النفوذ والوجود الإخواني في أوكرانيا، ولا شك أن سماح السلطات الأوكرانية لأفراد الجماعة بالعمل والحركة يُمثل عنصرًا مهمًا جدا في النجاح والانتشار والتنامي؛ وهو ما يتضاعف ويتزايد بعد اشتعال الحرب الأوكرانية الروسية؛ متسائلة: فما هو الموقف الروسي من جماعة الإخوان التي وضعتها على قوائم الإرهاب فى عام 2003، لارتباط الجماعة بالانفصاليين الشيشان في تسعينيات القرن الماضى.

وكشفت عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن مخاوفه منذ اللحظة الأولى إبان 25 يناير في مصر من وصول جماعة الإخوان إلى السلطة، وأنه سيؤثر بصورة مباشرة على روسيا.

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الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم الإخوان في أوكرانيا الحرب الأوكرانية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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