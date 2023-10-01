رئيس جامعة المنيا يستقبل طلاب الجامعة الجُدد والقدامى في أول ايام الدراسة

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، طلاب الجامعة الجُدد والقدامى، في أولى أيام الدراسة، على البوابات الرئيسية بالجامعة، مهنئهم ببدء العام الجامعي الجديد، والتحاقهم بكليات الجامعة، حيث قدم هدايا تذكارية للطلاب ودلائل تضم التعريف بالجامعة وكلياتها، والأنشطة التي تُنفذ بالجامعة في مختلف المجالات.

كما أكد حرص الجامعة على انتظام العملية التعلمية بها من أول أيامها وفقًا للجداول الدراسية، واستكمال التسكين بالمدن الجامعية طبقًا للجداول المعُلنة، وحرص القيادات الجامعية علي التواجد حنبًا إلي جنب مع الطلاب للرد علي الاستفسارات وتذليل أية عقبات تواجههم.

وأشار إلي أنه تم صيانة جميع المرافق والمعامل والمدرجات وتجهيز قاعات المحاضرات، والتأكيد علي فكر التحول للفصول الذكية وهو سيصبح نهجًا ملوسًا لدى أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس هذا العام، موجهًا رسالته للطلاب الجدد بضرورة الاستمتاع بالحياة الجامعية، مع الاهتمام بالدراسة والحرص على تحقيق النجاح والتميز، والمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تلبي ميولهم ورغباتهم.

رافق رئيس الجامعة خلال استقباله للطلاب الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديرو الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

كما شاركت أسرة طلاب من أجل مصر، في أعمال التنظيم بمكاتب الاستقبال التي اقيمت بمدخل الجامعة؛ لإرشاد الطلاب وتوجيهم والرد على استفساراتهم.