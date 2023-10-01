مش قادر يفهم الفريق.. شوبير ينتقد أوسوريو بعد تجاوز أرتا سولار بشق الأنفس

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بسبب تذبذب مستوى الفريق بعد التأهل بشق الأنفس إلى دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: «أوسوريو مدرب مش عارف إمكانيات الزمالك، على الرغم من تواجده على رأس الجهاز الفني منذ أبريل الماضي».

وتابع شوبير: «أوسوريو حتى هذه اللحظة غير قادر على فهم فريق الزمالك، وألغازه في المباريات ما زالت مستمرة، ومش قادر يفهم الفريق».

وأضاف شوبير منتقدا تشكيل المدرب اوسوريو أمام بطل جيبوتي «أوسوريو بيعمل حاجات غريبة في التشكيل، وحتى الآن لم أستوعب وجهة نظرة في الدفع برأسي حربة أمس في مباراة أرتا سولار».