في أول يوم دراسي.. رئيس "أشمون" بالمنوفية يتفقد المدارس

أجرى صباح اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية يرافقة يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية جوله تفقدية لعدد من مدارس أشمون في أول أيام العام الدراسي الجديد ، وذلك للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم ودون أي مشاكل أو معوقات، وكذا الإطمئنان علي حالة الطلاب في أول أيام الدراسة.

كما قام النمر بالتأكد من إلتزام جميع المدارس بتطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى بالمدارس حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين .

من جانبة شدد النمر علي رؤساء الوحدات المحلية القروية وإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام مجلس مدينة أشمون بإستمرار المرور والمتابعات لكافة المدارس بنطاق مركز أشمون للتأكد من الإلتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية ، والتأكد من توافر جميع الإشتراطات الصحية حفاظاً علي صحة وسلامة أبناءنا الطلاب ، مؤكداً علي حرصه الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض والارتقاء بمستوي العملية التعليمية بمركز أشمون متمنياً من المولى عز وجل أن يكون عام دراسي متميز مليئاً بالنجاح والتفوق لجميع أبناءنا الطلاب .

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