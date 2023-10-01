الخارجية التركية: أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وتم تحييد الآخر

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن منفذَي هجوم أنقرة حاولا استهداف مقر مديرية الأمن بقنابل يدوية، لافتا إلى أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه وتم استهدف الإرهابي الآخر وسط أنقرة، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز".

وأعلن وزير الداخلية التركي في تصريح له ،اليوم الاحد، عقب وقوع انفجارات في العاصمة التركية، إصابة اثنين من أفراد الأمن بجروح طفيفة في هجوم أنقرة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحييد المهاجمين.

وكشف أنه في حدود الساعة 09.30 صباحًا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف حسب "سكاي نيوز"، أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر، مشيرًا إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار.

وحسب شبكة "سي إن إن ترك" فإن انفجارًا سُمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أنه كانت هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار،وعلى أثرها تم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بعد هجوم أنقرة، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.