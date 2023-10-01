بالفيديو| يستمتعون برفقتها.. عناصر أمن في الفلبين يتبنون القطط الضالّة

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد عناصر أمن في الفلبين يتبنون القطط الضالّة.

يتجوّل قطّ يرتدي سترة أمان باللونين الأسود والأصفر غير مبالٍ أمام حرّاس الأمن المصطفين خارج أحد المباني في الفلبين، في انتظار التعليمات الخاصة بنوبته.

كونان، القط الضال البالغ من العمر ستة أشهر، انضمّ إلى فريق الأمن في "ووردوايد كوربوريت سنتر" (Worldwide corporate center) في العاصمة الفلبينية مانيلا منذ عدة أشهر. وهو أحد القطط المحظوظة التي يتبنّاها رجال الأمن بشكل غير رسمي في المدينة، حيث تعيش آلاف القطط في الشوارع.

ومع أنّ القطط تفتقر إلى المهارات التي تمتلكها الكلاب في المجال الأمني، وتميل إلى النوم أثناء العمل، إلّا أنّ حرّاس الأمن الذين يعملون 12 ساعة يومياً ويشعرون بالملل أثناء نوبة عملهم، يستمتعون بلطفها ورفقتها.