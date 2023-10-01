أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 09:14 ص

واصلت أسعار الدواجن اليوم الاحد 1 أكتوبر 2023، الارتفاع في جميع المزارع والأسواق.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 73 جنيها للكيلو الواحد، مقابل 68 جنيها الأحد الماضي لتصل بذلك ارتفاع بنحو 5 جنيهات في الكيلو .

ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك متراوح بين 81 و 83 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن الساسو وصل إلى 92 جنيها للكيلو، واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 65 و67 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البانية اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار طبق البيض الأبيض مسجلة 125 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها، سجل سعر البيض الأحمر إلى 127 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها، ووصل سعر البيض البلدي إلى 130 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

وارتفع سعر الكتكوت الأبيض ووصل عند 30 جنيها، كما بلغ سعر الكتكوت الساسو 18 جنيها، وسعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه، واخيرا سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

وسجلت أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.