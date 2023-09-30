الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يذيق مانشستر سيتي مرارة الهزيمة الأولى

سقط فريق مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب "مولينيو"، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 13 بفضل هدف بالخطأ من قبل روبن دياز في مرمى مانشستر سيتي، وفي الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة، لكن ولفرهامبتون رفع مجددًا التقدم في الدقيقة 66 بفضل هدف هوانج هي تشان.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة ليواصل تصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعد هذه الخسارة الأولى لفريق مانشستر ستي في الدوري بعد 6 انتصارات متتالية، وأعطت ليفربول فرصة لاعتلاء صدارة الدوري إذا فاز في مباراته ضد توتنهام اليوم.