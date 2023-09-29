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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

سمير حكيم ينعى الأديب الراحل كمال رحيم

الكاتب سمير حكيم
الكاتب سمير حكيم
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نعى الكاتب سمير حكيم الأديب الكبير الراحل عن عالمنا اليوم كمال رحيّم، ذاكرا سطورا من سيرته قالئلا:- اسمه بالكامل " كمال صلاح محمد رحيّم " من مواليد قرية المنصورية التابعة  لمحافظة الجيزة ، مصر ،( ١٩٤٧ – سبتمبر ٢٠٢٣ ) .
وأضاف: كتب  "رحيّم" القصة القصيرة والرواية في الفترة الواقعة  بين ثمانينيات القرن الماضي ، والعقد الأول من القرن ال ٢١ ، أهم هذه المجموعات "لقمة عيش"أيام المنفى"  وفي الإنتاج الروائي ؛ تُعد ثلاثية "جلال" من أشهر أعماله ، توزعت على التوالي : قلوب منهكة ،  المسلم يهودي ٢٠٠٤  " أيام الشتات " ٢٠٠٨  و " أحلام العودة  ، وفي تسلسلها الزمني باتت رواية عابرة للأجيال .
وتابع، عَنْيت  رواية " قلوب منهكة ، المسلم اليهودي " وإن اتسم العنوان ببعض الإطالة ؛ بتتبع مجرى حياة أسرة يهودية تزوجت ابنتها من شاب مسلم  ، ذهب للدفاع عن بلده ، فمات في إحدى العمليات الفدائية عام ١٩٥٦ ، تاركًا للزوجة طفلاً ، ساعدت العائلة في تربيته ، منتجة الرواية قضية شائكة ينعكس أثرها في احتدام الصراع بين العائلتين لرفضهما من البداية هذه الزيجة ، حسبما قدّم لها  د.شريف الجيار .

الجدير بالذكر أن " الشتات " الجزء الثاني من الثلاثية  ،  الصادرة عام  ٢٠٠٨ / تكملة لأحداث رواية " المسلم  اليهودي "   ضمن ثلاثية   جلال ،  وارتبطت  أو بمعنى أدق ربط المؤلف  أحداث الرواية بفترة الستينيات ، لارتباط تداعياتها بأحداث عصيبة دفعت الشخصية الرئيسة والعائلة إلى المنفى في باريس  ،ترجمتها  إلى الإنجليزية " سارة عناني " ، ونشرتها  دار النشر بالجامعة الأمريكية عام ٢٠٢٢ م
نقرأ للراحل أيضًا " قهوة حبشي " مَعلَم  لإحدى  قرى مصر ، أمكن للكاتب بواسطة ذلك المكان  تشريح تحليل مظاهر  السلوك اليومي للناس المنتمين للطبقة الدنيا ، راصدًا انعكاس  الداخل على الخارج من أفعالهم وردود أفعالهم ، في إطار رسم صورة كلية للشخصية الريفية في مساحة جغرافية  محددة بثقافة وتقاليد وأعراف لم تطلها عوامل التغيير آنذاك .
الجوائز 
حاز رحيّم على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته الشتات عام ٢٠٠٩ م ، والتقديرية في الآداب  عام ٢٠٢٣م 
يبقى أن  الراحل ترك إرثًا أدبيًا  من الكتب  تنوع بين القصصي والروائي ، يُعد آضافة قيمة للمكتبة العربية ، تغمد اللُه الفقيد بعظيم رحمته ، وأعد له مكانًا للراحة في ملكوته الأبدي

 

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الكاتب سمير حكيم الأديب كمال رحيم نعى
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