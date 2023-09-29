رئيس قصور الثقافة يشرح آليات التعامل مع المواهب بالهيئة

قال عمرو بسيوني:أن مشروع ابدأ حلمك ينقسم على شقين سينما ومسرح نطرح استمارة لمن يرى في نفسه موهبة السينما يقدم وتقدم له ورشة حتى ورشة الإسكندرية خرج منها بعض المواهب الممتازة قدموا فيلم تسجيلي وابدأ حلمك في المسرح تم تقديمه في عدة ومحافظات وحاليا يقام في العريش وتنتهي في أكتوبر بالتزامن مع حفلات أكتوبر وفي ابدا حلمك نقدم استمارة في الفرع ويتقدم كل من لديه الرغبة في ذلك ويرى في نفسه موهبة واقل عدد تقدم كان في المنوفية بما يعادل 70 واحد وتشكل لجنة من كبار العاملين بالمسرح مثل المخرج عصام السيد واحمد طه وتقيم الناس المتقدمين وتبدأ تنمية فكرة الممثل الشامل من تمثيل والقاء وأداء حركي والموسيقى وغير ذلك حتى استفيد منه فيما بعد في العروض التي تقدمها الهيئة ويكون واجهة مشرفة للهيئة وفي أكتوبر تبدأ ورشتين لابدأ حلمك في الوادي الجديد في الواحات الداخلة والواحات الخارجة وهناك أسبوع ثقافي اخر في العريش بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة مع الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية كله أنشطة تشارك فيه فرق قصور الثقافة وحفل غناني في معبد هيبيس ومعرض الكتاب.

واضاف بسيوني في تصريحات خاصة للبوابة نيوز يقوم هذا البرنامج على قواعد مهمة لاختيار الموهبة ففي البداية تقام لجنة لاختيار من لديه موهبة معينة وتصنيفهم ومن هنا يبدأ المشروع ويتم نقل هؤلاء المواهب للمحافظات الحدودية لمدة 7 أيام التي نقدم من خلالها ورش لاكتشاف المواهب كل فيما يجيده من التمثيل والغناء والرسم وورشة الصحفي الصغير وورشة الحلي والخزف والاركيت فيتم توزيع عدد 250 طفل على عدد الورش في هذه المرحلة يدخلوا مرحلة التعليم ويكون هناك تواصل مع المدربين في الورش وهكذا على مدار العام ويكون هناك أسبوع يجمع كافة الذين اشتركوا في المشروع طوال العام تحضره وزيرة الثقافة