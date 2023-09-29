شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس لطيف الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية تكون كثيفة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبرى و الوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء، و امطار خفيفة علي مناطق من اقصي السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 29 درجة .