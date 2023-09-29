دق الجرس.. انطلاق العام الدراسي الجديد في ٨٤ مدرسة في دمياط

اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة منال عوض محافظ دميـاط.

واوضح "وكيل الوزارة" أنه تبدأ غدا السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني.

مشيرا أنه تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة.

وستفتح جميع مدارس المحافظة وعددها ١١٢١ مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد.

واضاف "وكيل الوزارة" أن مديري الإدارات التعلمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.

وشدد "وكيل الوزارة" علي استمرار تفعيل اليوم الثقافي الرياضي وعلى ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وحسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا.

يأتي ذلك بالاضافة إلي حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم واضعين في محافظة دمياط.