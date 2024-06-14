طرق صحية مفيدة لتعزيز صحة العظام عند الأطفال.. أبرزها فيتامين د

يتميز فيتامين د بأنه عنصر حيوي وفعال لتقوية صحة العظام، خاصة عند الأطفال في مرحلة بناء الجسم والنمو، وأفادت الأبحاث العلمية الحديثة أن فيتامين د مكمل غذائي وله فوائد هامة لتقوية عظام الأطفال، وهو ما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".



ويعد فيتامين د من الفيتامينات الهامة للجسم لامتصاص الكالسيوم، وبناء الجسم والحفاظ على عظام قوية، وعند نقصه يؤدي إلى الكساح عند الأطفال، ويجعل العظام ضعيفة هشة مما يعرضها للإصابة بالكدمات والكسور ، أصبح فيتامين د مكملا أساسيا، حيث يعتقد الكثيرون أنه حل مباشر لتقوية صحة العظام لدى الأطفال.

وحذر الباحثون الأطفال الذين يعانون من انخفاض معدل فيتامين د والذين لم يصابوا بأي أعراض أو مضاعفات شديدة في العظام، بأن لا بد من تناول كمية كافية من فيتامين د للوقاية من الكساح.

ويعد الاستهلاك اليومي الموصى به من 400 وحدة دولية من فيتامين د للأطفال، ضروري لتقليل أي مشاكل صحية .



طرق طبيعية لتعزيز صحة العظام عند الأطفال :

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين د مثل منتجات الألبان، وصفار البيض و الأسماك الدهنية والحبوب المدعمة مصادر جيدة لفيتامين د.

- النشاط البدنى مثل تمارين رفع الأثقال والانشطة الرياضية مثل الجري والقفز ، لبناء والحفاظ على عظام قوية، حيث تحفز الأنشطة البدنية التي تمارس الضغط على العظام .

- التعرض لأشعة الشمس فهي مصدر طبيعي لفيتامين د، على إنتاج ما يكفي من فيتامين د، ومن المهم أن يكون التعرض لأشعة الشمس في الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر، ولفترات قصيرة لتجنب التهاب الجلد.

- خيارات نمط الحياة الصحية إن تشجيع نمط حياة صحي يتضمن النوم الكافي الترطيب، وتجنب الإفراط في تناول المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة يمكن أن يدعم صحة العظام والحفاظ عليها.