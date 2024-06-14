محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها، “يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف، “وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لاستكمال مسيرة النهضة، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة”.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والاصلاح الاداري وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.