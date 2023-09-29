الدوري الإسباني| أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا في ليلة طرد موراتا

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره أوساسونا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، بملعب السادار ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الأتلتي في مواصلة عروضه القوية، منذ حسمه ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره ريال مدريد لصالحه بثلاثية مقابل هدف بالجولة الماضية من الليجا.

وسجل هدفي الروخي بلانكوس، أنطوان جريزمان في الدقيقة 20، ورودريجو ريكيلمي في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد وإزيجيل أفيلا لاعب أوساسونا في الدقيقة 85 من زمن المواجهة.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة محتلًا بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.