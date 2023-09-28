الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد بالقوة الضاربة أمام أوساسونا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أوساسونا بملعب السادار، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الأتلتي مواجهة الليلة، بالقوة الضاربة التي ساعدت في حسم مباراة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد أمام جاره ريال مدريد، لصالحه بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من الليجا.

ويقود ألفارو موراتا هجوم الروخي بلانكوس، رفقة أنطوان جريزمان، اللذان سجلا الثلاثية في شباك الملكي على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي أوساسونا في المركز الثالث عشر وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: مولينا - خيمينيز - هيرموسو - لينو

خط الوسط: فيتسل - كوكي - يورينتي - ساؤول

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.