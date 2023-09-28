الإمارات والأرجنتين تبحثان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 01:40 م

بحث سفير الإمارات لدى الأرجنتين سعيد عبدالله القمزي، مع زير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و أكد السفير الإماراتي خلال اللقاء اليوم الخميس،بمقر وزارة التجارة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفقا لوكالة ألأنباء الإماراتية "وام"، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات والأرجنتين.

من جانبه، أكد وزير التجارة الأرجنتيني أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.