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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات والأرجنتين تبحثان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الإمارات
الإمارات
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بحث سفير الإمارات لدى الأرجنتين سعيد عبدالله القمزي، مع زير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و أكد السفير الإماراتي خلال اللقاء اليوم الخميس،بمقر وزارة التجارة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفقا لوكالة ألأنباء الإماراتية "وام"، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات والأرجنتين.

من جانبه، أكد وزير التجارة الأرجنتيني أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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الامارات الأرجنتين
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