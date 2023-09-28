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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"بين الإيجابية والسلبية" لقاء لخدام جرجا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظمت إيبارشية جرجا اللقاء الشهري لخدام الإيبارشية تحت عنوان "بين الإيجابية والسلبية"، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة جرجا، وبحضور الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.  
تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي ثلاثة محاضرات ألقاها الأنبا مرقوريوس، وندوة مفتوحة أجاب فيها  على أسئلة المشاركين، وكذلك فقرات ترانيم وألحان من تقديم كورال كنيسة السيدة العذراء بقرية الجادلات وكورال "أم النور" التابعان للإيبارشية. 
وشارك في اللقاء ٣٣٠ خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية وعدد من الآباء كهنتها.

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السيدة العذراء القداس الألهي أم النور كورال أم النور الأنبا مرقوريوس
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