تقديم الخدمات البيطرية لـ 1543 رأس ماشية بقرية نزلة النخل بالمنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية اليوم الخميس، بقرية نزلة النخل التابعة لمجلس قروي بني محمد شعراوي بمركز أبوقرقاص بالمنيا، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية لـ 1543رأس ماشية، شملت علاج باطني ورش وتجريع ضد الطفيليات الداخلية وجس وفحص باستخدام جهاز السونار، وتحصين ضد مرض جلد عقدي، وتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم علاج دواجن لـ 600 طائر، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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