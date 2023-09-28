بالصور.. وكيل تموين جنوب سيناء يتفقد عددًا من المخابز

تفقد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، سير العمل بعدد من المخابز في العاصمة طور سيناء؛ للتأكد من سير انتظام العمل بها ومن جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، لافتًا إلى أن المخابز تعمل يوميا بكامل طاقتها؛ بهدف إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السيناوي.

وراجع وكيل الوزارة بنفسه وزن رغيف الخبز؛ للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، مشددًا على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، موجهًا مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز للمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، مشددًا على تحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

ووجه وكيل وزارة التموين كل الشكر والتقدير لكل أطراف منظومة العمل من مطحن ومخبز ومفتش تموين، معاهدًا أهالي بجنوب سيناء على تقديم الأجود والأفضل.

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